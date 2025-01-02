Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 kürek, 4 kazma, balta, el dedektörü, orak, 4 bakır altın arama çubuğu, kafa lambası ve maket bıçağı ele geçirildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.