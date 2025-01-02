Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ve Ezine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesi Sarıkaya Köyü Mevki ile Ezine ilçesi Seferşah mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramalarda, 20 gram Metamfetamin Uyuşturucu Madde, Lyrıca Hap, 5 gram esrar maddesi, 5 kenevir tohumu, Mini Hassas Terazi, 3 Payp, 1158 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3240 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Yapımında Kullanılan Hammadde, Ruhsatsız Tabanca, 5 Tabanca Mermisi, 22 bin 750 TL suçta elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli gözaltına alındı.