Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ve Ezine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesi Sarıkaya Köyü Mevki ile Ezine ilçesi Seferşah mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramalarda, 20 gram Metamfetamin Uyuşturucu Madde, Lyrıca Hap, 5 gram esrar maddesi, 5 kenevir tohumu, Mini Hassas Terazi, 3 Payp, 1158 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3240 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Yapımında Kullanılan Hammadde, Ruhsatsız Tabanca, 5 Tabanca Mermisi, 22 bin 750 TL suçta elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: iha