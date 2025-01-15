Çanakkale’de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince lise öğrencilerine flört şiddeti ve siber zorbalık konularında eğitim verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ’Geleceğe Işık Ol’ projesi kapsamında planlanan eğitimlerde öğrencilerine flört şiddeti ve siber zorbalık konuları ele alındı. Gençlerin siber zorbalık ve siber zorbalıktan korunma yolları ve flört şiddeti, flört şiddeti çeşitleri, güvenli ilişki, ilişkide sınır koyma ve ilişkinin güvenli olmadığı durumlarda neler yapılabileceği, nerelere başvurulabileceği hakkında öğrenim gören 260 öğrenciye eğitim verilerek, jandarma mesleği tanıtıldı.