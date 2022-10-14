Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.
İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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