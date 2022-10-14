İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.

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