Çanakkale’de polis ekipleri tarafından internet üzerinden dolandırıcılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde internet üzerinden dolandırıcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda dün (perşembe) bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslar ile ilgili planlı operasyon gerçekleştirildi. 1’i il merkezinde, 1’i Ezine ilçesinde ve 1’i Ankara’da bulunan 3 şüpheli şahsın yakalanması ve muhtemel suç delilllerinin ele geçirilebilmesi amacıyla 3 adreste arama yapıldı. Yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.