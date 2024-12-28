Çanakkale İl Özel İdare ekipleri 6 ilçenin yüksek kesimlerinde karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için 12 ekiple çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını belirtti.

Meteorolojinin dün Çanakkale’de fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olmaya devam ediyor. Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık’ın yüksek kesimlerindeki dağ köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, Çanakkale İl Özel İdare ekipleri ise karla kaplanan köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde 12 ekiple köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını belirtti.