Çanakkale’nin Yenice ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenice-Çan karayolu İdris Dayı mevkiinde meydana geldi. Erol K. idaresindeki 17 GC 978 plakalı araç, Yılmaz G. idaresindeki 53 ABK 036 plakalı Fiat Doblo marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla Yenice ve Çan Devlet Hastanelerine kaldırılırken, 17 GC 978 plakalı araçta bulunan Emine Kaymak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü Kaymak’ın cenazesinin Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.