Çanakkale ve Batman Valiliklerin iş birliğiyle gerçekleştirilen “Batman’dan Çanakkale’ye Huzur ve Kardeşlik Buluşması” projesi başladı.

“Batman’dan Çanakkale’ye Huzur ve Kardeşlik Buluşması” projesi başladı. Proje kapsamında, Batman il ve ilçelerinden Çanakkale’ye konuk olan şehit yakınları, gaziler, terör mağduru annelerimiz ve genç kızlar, 57.Alay Conkbayırı, Akbaş şehitliği, Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hilali Ahmet Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Başlatılan projeye ilişkin Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın talimatları ve Bakanlığımızın himayelerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizden daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret edememiş, özellikle kadın ve genç kızlarımıza yönelik “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” projesi başlatıldı. Çanakkale ve Batman Valiliklerimizin iş birliğiyle gerçekleştirilen, “Batman’dan Çanakkale’ye Huzur ve Kardeşlik Buluşması” projesi kapsamında, Batman il ve ilçelerinden Çanakkale’mize konuk olan şehit yakınları, gaziler, terör mağduru annelerimiz ve genç kızlarımız; 57. Alay Conkbayırı, Akbaş şehitliği, Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hilali Ahmet Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek atalarımızın kahramanlıklarla dolu mücadelesini dualarla yad ettiler. Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferimizi anmak; vatan, bayrak, istiklal ve istikbal ruhunu canlandırmak, şanlı mazimizden aldığımız ilhamla milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek geleceğe daha ümitle bakabilmek ve bu anlayışı gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla Batman’ dan konuk olan şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, terör mağduru annelerimizi ve genç kızlarımız ev sahipliğinden dolayı İçişleri Bakanlığına ve Çanakkale Valiliğine teşekkürlerini sunarak ziyaretlerini tamamladılar. Sayın Valimiz Doç. Dr.Ömer Toraman, bu önemli projede paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi."