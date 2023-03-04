Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hayalet maske takarak girdikleri işyerinde kasadan para çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hayalet maske takarak girdikleri işyerinde kasadan para çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale il merkezinde 26 Şubat tarihinde bir işyerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İşyerine arka kapıdan yüzlerine hayalet maske takarak giren 2 şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanması için olayın gerçekleştiği 10 kilometrelik güzergah üzerindeki 100’den fazla kamera inceledi. 200 saatten fazla izlenen görüntü sonrası hayalet maskeli hırsızların A.K. ve S.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler A.K. ve S.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, A.K. ve S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler A.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayalet maskeli şüphelilerin, hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan, bir işyerinden kasadaki paraları çalan şüpheliler A.K. ve S.Ö’nün yüzleri hayalet maskeli hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde işyerine arkadan giren şüpheliler, yüzleri hayalet maskeli olarak kasayı açıp, içindeki paraları aldıkları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.