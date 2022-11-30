Çanakkale’de Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türler için eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi çerçevesinde ‘Hasbenli Sığırkuyruğu Eylem Planı Çalıştayı’ düzenlendi.

Çanakkale’de Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türler için eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi çerçevesinde ‘Hasbenli Sığırkuyruğu Eylem Planı Çalıştayı’ düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, ‘Yeni Bir Metodoloji Çerçevesinde Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’ Projesi çerçevesinde, pilot türlerden biri olan Hasbenli sığırkuyruğuna yönelik eylem planlarının hazırlanması için ‘Hasbenli Sığırkuyruğu Eylem Planı Çalıştayı’ Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Tehlikeli Türler Takım Lideri Borut Rubinic, özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Çalıştay Hasbenli sığırkuyruğu eylem planı, koruma hedeflerinin ve faaliyetlerinin paydaşlarla birlikte belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalıştayda konuşan Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Çanakkale Şube Müdürlüğü sınırlarında da ‘Verbascum Hasbenli-Benli sığırkuyruğu (CR) Tür Koruma Eylem’ çalışması planlanmış olup, bu çalışmayla bitki türünün korunması, tanıtımı ve türe karşı tehditlerin belirlenmesine yönelik yerel düzeyde kurumsal kapasitenin oluşturulması, gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır” dedi.

Çalıştay hakkında bilgi veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Karabacak, “Daha önceden çalışmalarına başlanmış olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yapılan bir projede Hasbenli sığırkuyruğunun korunmasına yönelik bir çalışmayı yürütmek üzere toplandık. Bununla ilgili burada 2 gün boyunca çalışmalar yürüteceğiz. İlk gün türü tanıyacağız. Arazi çalışmalarını, tehdit eden faktörlere bakacağız. Proje hakkında genel bilgiler ve metodoloji hakkında genel bilgiler verilecek. İkinci gün ise ilgili paydaşlarla bu türü nasıl koruyabiliriz, önemi nedir, neler yapabiliriz, bununla ilgili bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Hasbenli sığırkuyruğu 2012 yılında bilim dünyasına kazandırılmış, 10 yıllık bir bitki üzerinde çalışma yapıyoruz. Tek bir lokalite de biliniyordu. Bu projeyle birlikte biraz daha genişlettik. Ama hala Çanakkale il sınırları dışarısına çıkmış değil. Neslini korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Kritik bir tehlikesi var. Bulunduğu alan, habitatlar ekstrem şartlarda, her yerde yetişmesine izin vermiyor. Gelecek nesillere aktarmak, bu türün devamını sağlamak için hep birlikte bir çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen çalıştay, Hasbenli sığırkuyruğu hakkında konuşmacıların yaptığı genel bilgilendirmeyle devam etti.