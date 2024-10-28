Çanakkale’de kolluk kuvvetlerine yönelik "Yurt İçi Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Sevklerinde Yol Kontrolleri" konulu eğitim programı düzenlendi.

"Yurt İçi Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Sevklerinde Yol Kontrolleri" konulu eğitim programına, il genelindeki rütbeli asker ve emniyet personeli katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, eğitim programında yaptığı konuşmada, "Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin şehirlerarası nakliyesinde kontrol prosedürlerinin eksiksiz uygulanması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda sizlere, nakil sırasında kontrol edilmesi gereken yasal evraklar ve denetim noktalarında dikkat edilecek hususları detaylı olarak aktaracağız. Hayvan refahının korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi için yol kontrolleri hayati önem taşıyor. Kolluk kuvvetlerimizin bu konudaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu eğitimle birlikte denetimlerin daha da etkinleşeceğine inanıyorum. Yasa dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi konusunda göstereceğiniz dikkat ve özen, hem halk sağlığı hem de ülke hayvancılığı açısından kritik öneme sahip. Bu eğitimin sahada yapacağınız denetimlere önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkarslan, eğitim sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.