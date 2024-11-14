Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 30 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Kasım tarihinde 2 farklı operasyonda 2 araç içinde toplam Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi A.A. ile K.M.B. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli K.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.