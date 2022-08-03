Çanakkale’de evinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale’de evinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli N.T.’nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1800’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen üzerinde çarmıha gerilmiş Hz. İsa figürü bulunan eski ahşap pano, orta kısmında resimler bulunan çift kanatlı, alt kısmında asma kilit bulunan eski ahşap pano, orta kısmında yuvarlak figür bulunan üstünde yaldızlı şekiller bulunan eski ahşap pano, haç şeklinde eski ahşap parça, orta kısmında çarmıha gerilmiş Hz. İsa figürü bulunan çerçeveli eski ayna, çerçeve içinde Arap alfabesi ile yazılmış üzerinde pul bulunan yazı örneği, Arap alfabesi ile yazılmış kırmızı cilt kapağı üzerinde ay yıldız bulunan kitap, Çanakkale Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen eski gaz ocağı, 5 adet her biri yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda eski ahşap parça-blok ele geçirildi.

Şüpheli N.T. hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.