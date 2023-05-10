Çanakkale’de 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde depremzede çocuklar Trafik Eğitim Parkurunda Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, karayollarını kullananların trafik kurallarına uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla bu yıl ‘Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ mottosuyla Çanakkale’de Trafik Eğitim Parkurunda depremzede çocukların bilgilendirildiği etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, Emniyet ve Jandarma trafik personelleri katıldı.

Vali İlhami Aktaş, etkinlikte kentte misafir edilen depremzede çocuklara Emniyet ve Jandarma trafik personelleri tarafından verilen eğitim sunumunu izledi. Ardından çocukların eğitim parkurundaki uygulamalı eğitimlerini izleyen Vali Aktaş, çocuklara trafik kurallarıyla ilgili sorular sordu. Çocuklar da trafik bilincinin oluşmasının çok önemli olduğunu belirten Vali Aktaş, “Çocuklarımız Trafik Eğitim Parkurunda edindikleri bilgilerle çok daha bilinçli bireyler olarak yetişmekte ve trafik kültürünün oluşmasını sağlanmaktadır” dedi.

Çocuklar ile trafik ekiplerinin ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasını’ kutlayan Vali Aktaş, çocuklara trafik eğitimi veren Emniyet ve Jandarma trafik personellerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.