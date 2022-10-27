Çanakkale’nin Gelibolu açıklarında balıkçılar 4 bin tane palamut yakaladı. Balıkçılar ise bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi.

Çanakkale’nin Gelibolu açıklarında balıkçılar 4 bin tane palamut yakaladı. Balıkçılar ise bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi.

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Gelibolu ilçesinde balıkçılar gece vakti teknelerle denize açıldı. Bir süre sonra gelen balıkçıların mutlulukları yüzünden okundu. Yaklaşık 4 bin tane palamut yakalayan balıkçılar bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi. 4 bin palamut ise kasalanarak soğuk hava dorseli tırlara yüklenerek satılmak üzere yola çıktı.