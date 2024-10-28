Çanakkale’de Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Atatürk Anıtına, Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu akabinde, İstiklal Marşı okundu. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.