Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde, Tahsin Yavuz’un evinden çıkan dumanı gören köylüler itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yaptıkları ilk incelemede Tahsin Yavuz’un tüpten çıkan gaz sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

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