Çanakkale’de alkol aldıkları öne sürülen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’de alkol aldıkları öne sürülen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, oturan ve alkol aldıkları önü sürülen Melih Gençcan (50) ile arkadaşı R.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirlerini bıçakla yaraladı. Kavgada ağır yaralanan Melih Gençcan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan şüpheli R.B ise ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.