Çanakkale il genelinde baraj ve göletlere, ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde 1 milyon 500 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çanakkale il genelinde baraj ve göletlere, ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde 1 milyon 500 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, Çanakkale genelinde baraj ve göletlere 1 milyon 500 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Proje çerçevesinde Atikhisar Baraj gölündeki düzenlenen programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ve teknik personel katıldı.

Çanakkale için tahsis edilen 1 milyon 500 bin aynalı sazan balığı yavrusunun İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonundan teslim alınarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından 9 baraj 22 gölet olmak üzere toplam 31 su depolama yapısına bırakıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Doğal bir tür olan sazan balığı sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir. Yavru balıkların bırakıldığı baraj ve göletler ticari avcılığa kapalı olmasına rağmen amatör avcılığa açıktır ve bu tür balıklandırma faaliyetlerinin amatör avcılık turizmine katkı sağlaması beklenmektedir. Su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi; bilimsel temelli planlanma, ekosistem bazlı yönetim, sıkı gözlemler ve kontrollerin yapılması ile başarılabilir. Su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolü ile yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzce denetim ve kontroller hassasiyetle devam edecektir” dedi.

Aynalı sazan balık yavrularının Atikhisar Baraj gölüne bırakılmasıyla program sona erdi.