Çanakkale’de, Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplantısında, artan kuraklık tehdidine karşı alınacak önlemler ele alındı.

Çanakkale’de, 2024 Yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında, gerçekleştirildi. Toplantıda Çanakkale’de artan kuraklık tehdidine karşı kapsamlı önlemler ele alındı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, kuraklığın ciddiyetine dikkat çekerek, “Meteorolojik kaynaklı doğal afetler arasında kuraklık, en kapsamlı ve uzun süreli etkiye sahip olanıdır. Dünyada görülen 31 doğal afet içerisinde en geniş etki alanına sahip olan kuraklık, yavaş ilerleyen ancak kalıcı hasarlar bırakan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğal afet, aylar hatta yıllar boyunca sürebilmekte ve etkileri giderek daha tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Kuraklığın etkileri sadece çevreyle sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın tüm katmanlarına nüfuz etmektedir. Kent yaşamından ekonomiye, tarımdan gıda güvenliğine, halk sağlığından temiz su kaynaklarına kadar hayatın her alanında ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği yüksek sıcaklıklar ve azalan yağışlar, kuraklık olaylarının hem sıklığını hem de şiddetini artırmaktadır. Kuraklığın gelecekteki etkilerini en aza indirmek için hem kuraklık öncesinde hem de kuraklık süresince uygulanacak tedbirleri şimdiden planlamak ve hayata geçirmek büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarım sektöründe iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütülmelidir. Sürdürülebilir tarımsal su kullanımı, bu mücadelenin temel taşlarından biridir. Kuraklık yaşanmayan dönemlerde bile gerekli önlemlerin alınması, kriz anlarında etkin mücadele programlarının uygulanması ve su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek yönetilmesi, gelecekte karşılaşabileceğimiz daha büyük sorunların önüne geçecektir. Üreticilerimizin modern sulama tekniklerine geçmesi, özellikle basınçlı sulama sistemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemlerini benimsemesi kritik öneme sahiptir" dedi.

Toplantıda Meteoroloji, Belediye ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından detaylı sunumlar yapıldı. Baraj ve göletlerdeki mevcut su durumunu aktarılırken, Meteoroloji yetkilisi Öznur Karabıyık, son dönem yağış verilerini paylaştı. Çözüm önerileri arasında basınçlı sulama sistemlerine geçiş, damla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufuna yönelik bilinçlendirme çalışmaları öne çıktı. Kent genelinde su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca çiftçilere yönelik eğitim programlarının artırılması ve modern sulama tekniklerinin desteklenmesi konularında görüş birliğine varıldı.

Uzmanlar, alınacak önlemlerin sadece kuraklık dönemlerine özgü olmadığını, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi için uzun vadeli planlamanın şart olduğunu vurguladı. Toplantı, kurumların eylem planlarını sunmasıyla sona erdi.