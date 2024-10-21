Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpası sonucu Şule İrkin (69) hayatını kaybettiği, kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin’in (41) ağır yaralandığı kazada sürücü S.D. tutuklandı.

Kaza, 19 Ekim tarihinde Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.D. idaresindeki 23 UU 836 plakalı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin’e çarptı. Kazada anne ve kızı ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredekiler sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen ağır yaralı Şule İrkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı Latife Ceyda İrkin’in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.