Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkale’ye tahsis edilen ambulans helikopter, 1 Ekim itibariyle göreve başladı.

Çanakkale’de Eski SSK Hastanesi Bahçesinde konuşlu, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans helikopter, 1 Ekim itibariyle göreve başladı. Hizmete başlayan ambulans helikopter için açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Uçuş İşletme ve Eğitim Müdürü Ahmet Alakuş, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Ambulans helikopterde görevli Paramedik Ersoy Sevindik, "Çanakkale’de ambulans helikoptere 2009 yılında başladık. Şuanki helikopterimiz yoğun bakım hastaları, hem hastanaler arası nakil olarak, tamm donanımlı acil müdahale ambulansı olarak hizmet veriyor. Meteololik şartlar ve mesafaye bağlı olarak 2-3 dakika içerisinde kalkıyoruz. Hava şartları uygunsa olay yerine inip, müdahale ediyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ise "Ambulans helikopter gücümüze güç katacak. Hizet kalitemize ve hızımızı arttıracak. Bu sağlık helikopteriyle özellikle acil havalarda hızıız ve gücümüz artacak. Çanakkale merkezin değil başta adalar olmak üzere tüm ilçelerimizin yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Balıkesir ve Bursa’nın belli başlı ilçelerine hizmet verecek olan ambulans helikopter ilimize tahsis edildi" diye konuştu.

Ambulans helikopter ilk olarak Gökçeada’da duyulan ihtiyaçtan dolayı devletin başlattığı bir faaliyet olduğunu ifade eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Çanakkale ve Gökçeada devletimiz ve hükümetimiz için bu kadar önemli. Uzun süre de faaliyetine devam etti. Ancak bazen çok küçük, çok garip, duyduğunuz zaman inanamayacağınız sebeplerden dolayı çok büyük faaliyetlere ara veriliyor. Bu bazen mahkemeler oluyor. Bazen hakem kuruluşları oluyor. Oysa bütün kurumların görevi hizmetin en iyi şekilde yürütülmesidir. Hiç bir kamu kurumu olamaz ki hizet yürütülmesin diye faaliyet göstersin. Bu faaliyeti tekrar başlatmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki bu helikopteri çok az kullanalım. Çok az bu kadar acil vaka olur. İnşallah biz hiç binmeyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi. Protokol üyeleri daha sonra yetkililerden ambulans helikopter hakkında bilgi aldı.

Çanakkale’de 1 Ekim itibariyle hizete başlayan ambulans helikopter, Gelibolu’dan 1, Gökçeada’dan 1 ve Ezine’den 1, Gökçeda’dan 1, Biga’dan 1, Yenice’den 1 hasta olmak üzere, biri transport kuvöz ile yenidoğan nakli olmak üzere toplamda 8 hastanın il merkezine nakli gerçekleştirildi.

Çanakkale’deki ambulans helikopter, il geneli başta olmak üzere Tekirdağ’ın şehir merkezi, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray hariç diğer ilçelerine, Edirne’nin Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü ilçelerine, Bursa’nın Karacabey ve Kemalpaşa ilçelerine, Balıkesir’in il merkezi, Sındırgı, Bigadiç ve Dursunbey hariç diğer ilçelerine de hizmet verecek.