Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, oltasıyla dikkat çeken bir av gerçekleştirdi. Saros Körfezi’nde balık tutan Çakıcı, 1 metre 10 santim boyunda ve 7 kilo 200 gram ağırlığında bir lambuka balığı yakaladı.

Çanakkale’de amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, oltasıyla kıyıdan 1 metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı avladı.

Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, Saros bölgesinde oltasıyla metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı yakaladı.

Uzun uğraşlar sonunda balığı kıyaya çekmeyi başaran Hasan Çakıcı, yakaladığı lambukanın trofe bir balık olduğunu ifade etti.

Lambuka balığı büyüklüğü ve kilosuyla görenlerin ilgisini çekti.