Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle Bayramiç Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda "Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Bölgedeki tarım sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, köy muhtarları, üreticiler, Şube ve ilçe Müdürleri, teknik personel, Bitki Koruma Ürünleri Bayi temsilcileri ile Ziraat Fakültesi öğrencileri katılım sağladı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Akdeniz Meyve Sineği’nin bölgedeki meyve üreticileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi. Türkarslan, "Bugün burada, bu zararlıyla mücadelede en güncel teknikleri ve yöntemleri paylaşarak, üreticilerimizin daha bilinçli ve etkili adımlar atmalarını hedefliyoruz" dedi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Tarımda, tarımsal ürünlerin kalitesinin maksimum ve zararlıların neden olduğu verim kayıplarının da minimum düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle, zararlılarla mücadelenin etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için son gelişmeleri dikkate almak oldukça önemlidir. Bu toplantının konusu olan Akdeniz Meyve Sineği meyvelerde büyük verim düşüklüğüne ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı sıfır toleransla entegre mücadele edilmesi son derece önemli. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi olarak bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı boyunca uzmanlar, Akdeniz Meyve Sineği’nin zararları, tespit yöntemleri ve mücadele stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Özellikle biyolojik mücadele yöntemlerine ağırlık verilirken, yerel üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri de detaylı olarak ele alındı.

Nazan Türkarslan, bu tür bilgilendirme toplantılarının tarım sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağladığını belirterek, üreticilerin sürekli olarak güncel bilgilere ulaşmasının kritik önemini vurguladı. Toplantı, üreticiler ve uzmanlar arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliği açısından verimli bir şekilde tamamlandı.