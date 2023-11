Çanakkale’de AK Parti Gençlik Kolları tarafından İsrail’in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çekmek amacıyla İskele Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Gazze’deki Filistinlilere destek olmak için yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal tarafından iskele meydanında düzenlenen basın açıklamasında, “Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran Ak Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 km uzunluğu 10 km genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bugünde, burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak, Bugün Gazze’de soykırıma dur de, Bugün Gazze’deki vahşete dur de, Bugün Gazze’deki zulme dur de, Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de, Bugün İsrail’e dur de Diyerek haykırıyoruz ve #SayStop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz; Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan Ak Gençlik olarak Daha Adil Bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz” denildi.

Basın açıklamasının ardından AK Parti Gençlik Kolları yönetimi ve öğrenciler, Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirdi.