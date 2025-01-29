Çanakkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonunda, AFAD tarafından “Kentsel Arama Kurtarma Alanı Hafif Seviye Arama ve Kurtarma” akreditasyonu yapılan ekipler için tören düzenlendi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇÖZAK)’ın 27 ve AKUT Çanakkale Ekibi’nin 33 personeline sertifikalarını veren Vali Toraman, ekip üyelerine armalarını takarak teşekkürlerini iletti.

Türkiye’nin doğal afetlerle sıkça karşılaşan bir coğrafyada bulunduğunu belirten Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, arama kurtarmanın önemine değinerek ekiplere çalışmalarından başarılar diledi.