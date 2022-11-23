Bazı feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Bazı feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Kurşunlu köyünde düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri 90 bin TL olan 29 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin dolu makaron, 56 bin 500 boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Çanakkale’de jandarma düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 90 bin TL olan 29 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

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