Çanakkale’nin Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale’nin Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Bayramiç, Biga, Ayvacık, Çan ve Yenice genelindeki tüm resmi ve özel kurumlarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları, ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmaları istendi.