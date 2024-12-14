Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39’u çocuk olmak üzere toplam 89 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Uçağı TCSG-552 ve Sahil Güvenlik ekipleri iki farklı bölgede kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgelere görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-905 ve KB-119 tarafından hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki 39’u çocuk olmak üzere toplam 89 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.