Çanakkale’de 83 bin 586 öğrenci karne aldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin sona ermesiyle kentte 83 bin 586 öğrenci karne sevinci yaşadı. Anafartalar İlkokulu’ndaki karne törenine; Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Toraman, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Toraman ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla tören sona erdi.