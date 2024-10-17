Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Gökçeada açıklarında rotası İtalya olan ve hareket halinde durdurulan tekne içinde 79 kaçak göçmen ile yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde Gökçeada açıklarında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri destekli rotası İtalya olan ’Argos’ isimli hareket halindeki tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatörler Stanıslav Golınschı (20) ve Georghe Ganta (20) yakalandı.

Tekneye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 2 organizatör Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.