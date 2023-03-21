Bunlar da ilginizi çekebilir

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından yaklaşık 1.5 hektarlık alanda 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde Köprübaşı mevkiinde fidan dikimi öncesinde kordondaki Truva atı önünde vatandaşlara biberiye ve Lavanta fidanı dağıttı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.