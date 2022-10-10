Olay, sabah saat 04.20 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, toplam 56 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

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