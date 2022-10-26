Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40 sıralarında Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, toplam 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Çanakkale’de 34 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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