Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9’u çocuk olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

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Ayvacık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki 9’u çocuk olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: iha