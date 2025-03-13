Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğünce insan sağlığını tehlikeye düşüren kaçak sigara, açık bandrolsüz tütün, bandrolsüz satışa hazır döküm sigara imalatı ve satışı ile ilgili yapılan çalışmalarda Çan ilçesinden Biga’ya gelecek olan M.K. isimli şahsın toptan şekilde açık tütün satımı yapacağı, H.Ç., R.Ç., İ.Ç. ve A.G. isimli şahısların da ev ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 327,05 kilogram kıyılmış bandrolsüz satışa hazır tütün, 188 kutu tütün ile doldurulmuş makaron, 568 paket dolu sigara paketi, 36 kutu bandrolsüz boş makaron, 500 adet bandrolsüz sigara paketi, 3 otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., H.Ç., A.G. ve İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.