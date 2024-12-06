Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18’i çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18’i çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.