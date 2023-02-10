Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy’de üç kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 2 bin lirayı depremzedeler için bağışladı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy’de üç kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 2 bin lirayı depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenlendi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy’de 3 kardeş depremzedeler için yaptığı anlamlı bağışla gönülleri fethetti. 9 yaşındaki Remzi Kaan Turan, Cengizhan Turan ve Kerem Turan kardeşler kumbaralarındaki parayı depremzedeler için bağışlama kararı aldı. Biriktirdikleri 2 bin lirayı Davutköy Camii görevlilerine teslim etti.

Konuyla ilgili olarak Yenice ilçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Herkesi derinden sarsan deprem felâketi sonrası genciyle, yaşlısıyla tüm yurt seferber olmuş durumda. Buna son örnek olarak kumbaralarında biriktirdikleri 2 bin lirayı Davutköy Camii görevlimize teslim eden 9 yaşındaki kardeşler Remzi, Cengizhan ve Kerem duyarlı davranışları ile herkesi duygulandırdı. Ayrıca 2 gün içerisinde 75 bin lira bağışta bulunan Davutköy halkına, din gönüllüsü arkadaşımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz” denildi.