Çanakkale’de 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle alevlere müdahale ediyor.

Çanakkale’de geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı İğdelik Mahallesi’nde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için 3 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan 110 arazöz, 18 iş makinesi ve 584 personelle yangına müdahale ediliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Çanakkale’de devam eden orman yangınında, tek bir ağaç dahi yanmasın diye ‘ormanın kahramanları’nın havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 3 AS-532 ve 2 S-70 tipi helikopter de katılıyor. Askeri helikopterler yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye destek veriyor.