Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kordon boyunda gerçekleştirilen tören coşkuyla kutlandı.

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kordon boyunda gerçekleştirilen tören coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00’da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Törene, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyetin kazanımları sayesinde geldiğimiz noktada bugün Türkiye bölgesinde önemli güç ve aktör olmuştur. Milli savunma alanında geliştirdiğimiz politikalar, dış politikalardaki etkinliğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bölgemizde tekrar eski gücüne kavuşan bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin gururunu yaşamaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından kortej geçişi yapılarak program sona erdi.