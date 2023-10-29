Çanakkale’de Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00’de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali İlhami Aktaş, “Büyük yıl dönümleri geçmişin yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığı altında geleceğin yeniden tasarlandığı tarihi anlardır. Böyle dönemler millete nereden gelip nereye gittiklerini gözden geçirecekleri bir kolektif düşünme fırsatı sağlar. Bu fırsatları iyi değerlendirip, nereden geldiğimizi ve yarınımızı düşünmek, gelecek nesillere olan bir borcumuzdur” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ve Mehteran Birliği gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren Törende ayrıca Çanakkale Boğazı’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.

Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.