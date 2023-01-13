Çanakkale Merkez, Eceabat, Biga, Yenice, Lapseki, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Ezine ilçelerinde bulunan kapalı köy okullarından 25 okul, yeniden hizmete açılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Çanakkale Merkez, Eceabat, Biga, Yenice, Lapseki, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Ezine ilçelerinde bulunan kapalı köy okullarından 25 okul, yeniden hizmete açılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle kullanılmayan köy okulu binaları, ’Köy Yaşam Merkezleri Projesi’ ile ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü proje ile Çanakkale merkez ve diğer ilçelerinde birbirinden değerli köy yaşam merkezleri köylerin kalbi olmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde Çanakkale Merkez, Eceabat, Biga, Yenice, Lapseki, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Ezine ilçelerinde bulunan kapalı köy okullarından 25 okul, yeniden hizmete açılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Çanakkale’de köy yaşam merkezi sayısının artırılması yönündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

’37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası, Arıcılık, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, Mantar Yetiştiriciliği, Drapaj Tekniğiyle Kadın Etek Dikimi, Erkek Pantolon Dikimi, Kadın Düz Dar Etek Dikimi, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Su Kabağı İşlemeciliği, Süt Sığırı Yetiştiricisi, Seramik Biçimlendirme, El Sanatları Kursu, Takı Tasarım, Kadın Üst Giysileri, Kur’an-ı Kerim Kursu, Bilgisayar İşletmenliği, Erkek Ceket Dikimi, Dekoratif Minder Dikimi, Astragan İşi ve Blonya İğnesi, Elde Tel Sarma, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Kadın Bluz Dikimi’ kursu ile köy yaşam merkezleri köy halkı ve öğrencilere hizmet veriyor.