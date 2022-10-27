Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden KB-4510 Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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