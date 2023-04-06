Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonlarında 36 bin 600’ü doldurulmuş olmak üzere 221 bin 220 makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Merkez ve ilçelerde çeşitli adreslerde arama gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 36 bin 600’ü doldurulmuş olmak üzere 221 bin 220 makaron, 16 paket nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, elektronik sigara ve sigara likiti, sigara sarma makinası, hava kompresörü ve çok sayıda sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheliler H.Ç, E.S.T, O.G, E.B, Y.K, F.K, G.E ve O.Y. hakkında adli işlem yapılmasının ardından, serbest bırakıldı.