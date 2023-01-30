Çanakkale’de 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde toplamda 3 bin 409 tatbikat gerçekleşirken, tatbikatlara 386 bin 262 kişi katıldı.

Çanakkale’de 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde toplamda 3 bin 409 tatbikat gerçekleşirken, tatbikatlara 386 bin 262 kişi katıldı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2022 Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla yıl içerisinde ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatları’, ’Yangın Farkındalık Tatbikatları’, ’İkaz ve Alarm Tatbikatları’ ve ’Tematik Tatbikatlar’ın ve 2022 yılı boyunca çeşitli başlıklarda verilen AFAD Eğitimlerinin rakamları açıklandı.

İl düzeyinde afetlere hazırlık ve afet farkındalığını arttırmak için 2 bin 964 Deprem Anı Tatbikatı, 47 Yangın Tatbikatı, 395 İkaz Alarm Tatbikatı, 5 Tematik Tatbikat olmak üzere toplam 3 bin 409 tatbikat gerçekleştirilirken, tatbikatlara 386 bin 262 kişi katıldı.

2022 Afet Tatbikat Yılı içerisinde 126 bin 175 Kişiye Afet farkındalık Eğitimi, 25 Kişiye Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi, bin 58 Kişiye Çadır Kurma Eğitimi, 132 Kişiye Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi, 174 Kişiye Hafif arama Kurtarma Eğitimi, 173 Kişiye İnsanı Yardım ve Psikososyal Destek Eğitimi, 669 Kişiye KBRN Farkındalık Eğitimi, bin 523 Kişiye Okul Afet Farkındalık Eğitimi, 493 Kişiye Sivil Savunma Farkındalık Eğitimi 59 Kişiye Temel Yangın Eğitimi, 450 Kişiye Tsunami Farkındalık Eğitimi ve bin 348 Kişiye Yangın Farkındalık Eğitimi olmak üzere toplam 132 bin 281 kişiye eğitim verildi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2023 yılında da tatbikatlarla devam edeceklerini, eğitimlerinin heryerde, herzaman, her talep edene vermekte oldukları belirtildi.