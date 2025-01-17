Çanakkale’de 2024 yılında 191 bin randevunun gerçekleşmediği açıklandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, 2024 yılına ait sağlık verilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

İl genelinde toplam 8 bin 705 sağlık personelinin görev yaptığı belirtilirken, yıl boyunca 4 milyon 408 bin muayene gerçekleştirildi. Ayrıca, 84 bin ameliyat yapıldı ve 104 bin hasta yatış işlemi gördü. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ise 351 bin muayene yapıldığı kaydedildi.

Acil sağlık hizmetlerinde 112 Çağrı Merkezi’ne 62 bin ihbar ulaştığını ifade eden Baştürk, aile hekimliği hizmetlerinde 965 bin muayenenin gerçekleştirildiğini açıkladı. Çanakkale’de 2024 yılında bin 362 doğum yaşanırken, gerçekleşmeyen randevu sayısı ise 191 bin olarak kaydedildi.