Çanakkale’de 19 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ın cinayetine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir televizyon programında Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın’ın ‘cenazesinin yerini biliyorum’ açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi iddiasıyla gözaltına alındı. Dün olayla ilgili Keşan’da keşif yapıldı. Gözaltına alınan Sabri Önal, jandarma ekiplerine cenazesinin 1 kilometrelik alanda olduğu bölgeyi gösterdi. Ardından Sabri Önal, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabri Önal tutuklandı.