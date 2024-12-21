Çanakkale’de "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın" projesi kapsamında 18 üreticiye sera naylonu teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Biga ilçesi’nde düzenlenen törende 18 üreticiye sera naylonu teslim edildi.

Törene, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, şube müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı. Dağıtılan 14 bin 330 kilogram sera naylonunun maliyetinin yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, yüzde 25’i Çanakkale İl Özel İdaresi ve yüzde 25’i üreticiler tarafından karşılandı.

Projenin amacı, hasarlı, yıpranmış veya ekonomik ömrünü tamamlamış örtü altı yapılarını yeniden üretime kazandırmak ve yıl boyunca sebze-meyve üretiminin devamlılığını sağlamak. 2024 yılı Temmuz ayında da proje kapsamında 75 üreticiye 30 bin 865 kilogram sera naylonu, yüzde 50 Devlet desteği ve yüzde 50 üretici katkısıyla teslim edildi.

Toplam 93 üreticinin faydalandığı proje sayesinde 45 bin 195 kilogram sera naylonu temin edilerek 134 dekar sera alanı üretime kazandırıldı.