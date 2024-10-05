Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.