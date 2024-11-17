Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 9’u çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-61’ tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye gönderilen TCSG-61 kara aracı, 4’ü çocuk toplam 7 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 5’i çocuk 9 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.